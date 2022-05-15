Трое гражданских жителей Донбасса погибли от рук роSSийских оккупантов, - Кириленко

Еще 13 человек получили ранения.

Трое гражданских жителей Донбасса погибли от рук роSSийских оккупантов, - Кириленко
Фото: Донецкая ОГА

За 15 мая россияне убили трех мирных жителей Донетчины.

Об этом сообщил руководитель области Павел Кириленко.

По его словам, двое погибших - из Дробышевого, один - из Торецка.

Фото: Telegram/Павел Кириленко

"Еще 13 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских, погибших ранее: 2 - в Северске и 1 - в Свободном Поле... Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

Руководитель Донбасса отметил, что в Бахмуте медицинскую помощь получили трое гражданских, которые были ранены на Луганщине.

Напомним, вчера захватчики убили еще трех жителей Донетчины.

Также в ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у людей.

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