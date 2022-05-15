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2022-05-15
Трое гражданских жителей Донбасса погибли от рук роSSийских оккупантов, - Кириленко
Еще 13 человек получили ранения.
Фото: Донецкая ОГА
За 15 мая россияне убили трех мирных жителей Донетчины.
Об этом сообщил руководитель области Павел Кириленко.
По его словам, двое погибших - из Дробышевого, один - из Торецка.
Фото: Telegram/Павел Кириленко
"Еще 13 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских, погибших ранее: 2 - в Северске и 1 - в Свободном Поле... Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.
Руководитель Донбасса отметил, что в Бахмуте медицинскую помощь получили трое гражданских, которые были ранены на Луганщине.
Напомним, вчера захватчики убили еще трех жителей Донетчины.
Также в ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у людей.