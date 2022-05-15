РоSSия готовится отправить на войну в Украину до 2500 резервистов

Они пытаются восполнять потери войск.

РоSSия готовится отправить на войну в Украину до 2500 резервистов
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSия планирует отправить на захватническую войну в Украину до 2500 резервистов, уже проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях РФ. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

"Командование вооруженных сил РоSSийской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов", - говорится в сообщении.

Также по данным Генштаба, на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях уже осуществляется подготовка до 2,5 тысячи резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.

Как стало известно ранее, Институт изучения войны сообщает, что роSSийские военные, вероятно, решили покинуть свои позиции вокруг Харькова, поскольку ВСУ не дали им возможности оцепить город.

По данным издания Focus у Путина остался только один выход из войны против Украины. Если роSSийский автократ поймет, что его армия не в состоянии воевать дальше, он может аннексировать захваченные территории и распространить на них роSSийскую ядерную доктрину.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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