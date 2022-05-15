У Зеленского прокомментировали массовое "самовоспламенение" военкоматов в РоSSии: "Все еще идет по плану или нам помочь?"

Советник главы ОП предположил, что военные объекты "горят от стыда".

У Зеленского прокомментировали массовое "самовоспламенение" военкоматов в РоSSии: "Все еще идет по плану или нам помочь?"
Фото: ОПУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию о серии поджогов военных комиссариатов на территории РоSSии.

"Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область - в последнее время в РоSSии массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? РоSSия продолжает спецоперацию по демилитаризации… собственной армии", - написал он в своем Twitter.

"Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?", - добавил Подоляк.

Напомним, 1 мая в Белгородской области РФ произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны, а также 1 мая в Курской области россии была повреждена конструкция железнодорожного моста.

За последние 10 дней в приграничной Белгородской области РФ вспыхнул склад боеприпасов, а в роSSийском городе Брянск вспыхнул пожар на нефтебазе.

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