У Зеленского прокомментировали массовое "самовоспламенение" военкоматов в РоSSии: "Все еще идет по плану или нам помочь?"
Советник главы ОП предположил, что военные объекты "горят от стыда".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию о серии поджогов военных комиссариатов на территории РоSSии.
"Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область - в последнее время в РоSSии массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? РоSSия продолжает спецоперацию по демилитаризации… собственной армии", - написал он в своем Twitter.
"Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?", - добавил Подоляк.
Напомним, 1 мая в Белгородской области РФ произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны, а также 1 мая в Курской области россии была повреждена конструкция железнодорожного моста.
За последние 10 дней в приграничной Белгородской области РФ вспыхнул склад боеприпасов, а в роSSийском городе Брянск вспыхнул пожар на нефтебазе.