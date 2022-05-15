Стефанчук рассказал, как будет работать Рада в случае уничтожения здания парламента

Верховная Рада Украины продолжит работу даже в случае уничтожения здания парламента в Киеве . Для этого наработаны четыре точки для работы народных избранников внутри Украины, рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Я не могу рассказать обо всех планах, потому что опасность еще существует. Например, в случае уничтожения здания парламента у нас было две точки в Украине, где народные депутаты могли бы собраться на заседание. У нас также были проработаны разные маршруты до этих точек. На случай, если бы не было возможности уехать из Киева , у нас были две альтернативные точки в столице, где можно было собраться и принимать решения, необходимые украинскому народу», - сказал он в интервью « Укринформу ».

Таким образом, для продолжения работы парламента в Украине подготовлены четыре позиции.

Голосование в этих точках, как и в любых других, находящихся за пределами здания парламента, возможно только одним способом – руками.

«У нас были подготовлены все необходимые документы, все необходимые заготовки протоколов, чтобы мы могли голосовать руками. Для этого у нас работала бы счетная комиссия. Кроме того, были заготовлены несколько наборов оргтехники, которые должны сопровождать Верховную Раду в этом процессе. Все необходимое подготовили», – добавил Стефанчук.