В Херсоне роSSийские захватчики пытают взятых в заложники мирных жителей

Жители города, побывавшие в плену оккупантов, рассказывают об издевательствах и насилии, которые применяли захватчики во время допросов, информирует ZN.ua.

В Херсоне роSSийские захватчики пытают взятых в заложники мирных жителей
© Минобороны РоSSии/t.me

В Херсоне роSSийские боевики пытают взятых в заложники мирных жителей. Жители временно оккупированного города, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен захватчиков. Даже пребывание дома не спасает херсонцев от риска похищения, ведь роSSийские боевики заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Через соцсети жители города отслеживают передвижение патрулей оккупантов и узнают месторасположение вражеских блокпостов на дорогах.

«Так есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения», - отмечает Денисова.

По ее словам, в случае попадания на уличную проверку роSSийские захватчики производят осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, автомобиля и других вещей.

«Многие не проходят эту «процедуру». После этого людей увозят в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

С первых дней оккупации города в социальных сетях начали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей и друзей.

Херсонцы, побывавшие в плену оккупантов и вырвавшиеся на подконтрольную правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которые применяли захватчики во время допросов.

Денисова напомнила, что пытки, похищение и убийство роSSийскими боевиками мирного населения являются актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута международного уголовного суда.

«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине», - подчеркнула Денисова и призвала международное сообщество признать РоSSию государством-спонсором терроризма.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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