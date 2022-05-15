В Херсоне роSSийские захватчики пытают взятых в заложники мирных жителей

В Херсоне роSSийские боевики пытают взятых в заложники мирных жителей. Жители временно оккупированного города, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен захватчиков. Даже пребывание дома не спасает херсонцев от риска похищения, ведь роSSийские боевики заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Через соцсети жители города отслеживают передвижение патрулей оккупантов и узнают месторасположение вражеских блокпостов на дорогах.

«Так есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения», - отмечает Денисова.

По ее словам, в случае попадания на уличную проверку роSSийские захватчики производят осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, автомобиля и других вещей.

«Многие не проходят эту «процедуру». После этого людей увозят в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

С первых дней оккупации города в социальных сетях начали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей и друзей.

Херсонцы, побывавшие в плену оккупантов и вырвавшиеся на подконтрольную правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которые применяли захватчики во время допросов.

Денисова напомнила, что пытки, похищение и убийство роSSийскими боевиками мирного населения являются актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута международного уголовного суда.