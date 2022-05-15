Жены и матери защитников Азовстали вылетели на встречу с Эрдоганом

Женщины хотят попросить Эрдогана объединить с президентом Китая усилия по спасению защитников Мариуполя.

Жены и матери защитников Азовстали вылетели на встречу с Эрдоганом
Наталія Зарицька, Олга Бойко та Наталія Кравцова
Фото: скрин відео

Жены и матери защитников Азовстали вылетели в Турцию. Они хотят поблагодарить президента Реджепа Эрдогана за его усилия по спасению жизней защитников Мариуполя.

Также женщины намерены попросить президента Турции объединить усилия по спасению жизней украинских военных, держащих оборону на Азовстали, с президентом Китая Си Цзиньпином.

"Надеемся, что президент Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Эрдоган обьединят свою власть для спасения наших воинов из ада", - отмечают украинки.

Из аэропортов Кишинева и Варшавы в Стамбул отправляются жена бойца 36-й бригады морской пехоты Ольга Бойко, жена бойца спецподразделения полка "Азов" Наталья Зарицкая, жена пограничника Ольга Керод и мать бойца "Азова" Наталья Кравцова.

Накануне семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь". Вывезти наших бойцов по процедуре экстракции могли бы в Турцию, но нужно убедить РоSSию.

Напомним, россияне не дают вывезти с территории предприятия даже раненых и погибших бойцов. На Азовстали находятся, в частности, бойцы "Азова", 36-я бригада морской пехоты, пограничники, правоохранители.

Украина просит обменять людей с тяжелыми ранениями на военнопленных россиян. Пока речь идет об эвакуации 60 человек, состояние которых тяжелое.

Посредничество в эвакуации украинцев из Азовстали предлагали несколько стран, в частности, Турция и Греция, однако россияне не соглашаются на предлагаемые условия.

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