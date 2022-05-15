Во время эвакуации из Азовстали важно забрать также тела павших героев Мариуполя - жены военных

Для украинцев дело чести - надлежащим образом похоронить павших героев.

Во время эвакуации из Азовстали важно забрать также тела павших героев Мариуполя - жены военных
Фото: Скрін з відео

Во время эвакуации украинских защитников из Азовстали важно забрать не только живых и раненых, но и до сих пор остающиеся там тела павших героев Мариуполя.

Об этом заявила супруга защитника Азовстали Анна Науменко во время пресс-конференции, сообщает Эспрессо.

"Очень важно, когда будет экстракция, на которую мы очень рассчитываем, чтобы забрали не только живых, раненых, но и мертвых... Для украинцев, и для нас в частности, дело чести - похоронить павших героев надлежащим образом", – сказала она.

Науменко напомнила о гибели чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала, погибшего во время обороны Мариуполя, и тело которого остается там.

Также жены военных напомнили, что эвакуировали гражданских из Азовстали исключительно азовцы, ведь представителей ни украинской власти, ни международных организаций оккупанты не допускали к вывозу людей с завода.

"Госпожу Верещук, представителей власти, Красный Крест, ООН россияне не пустили на плацдарм для эвакуации. Они где-то ожидали в автобусах. Всей эвакуацией руководили азовцы: от начала до конца", - сказала Юлия Федосюк, супруга защитника завода Арсения Федосюка.

Она добавила, что руководил эвакуацией командир полка Денис Прокопенко.

"Однажды россияне просто обстреляли автобус, в котором ехали азовцы, чтобы забрать гражданских женщин и детей. Трое азовцев погибли, шесть тяжело ранены. Такое отношение россиян к азовцам", – отметила Федосюк.

Напомним, что супруги и матери защитников Азовстали вылетели в Турцию. Они хотят поблагодарить президента Реджепа Эрдогана за его усилия в спасении жизней защитников Мариуполя.

Накануне семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь". Вывезти наших бойцов по процедуре экстракции могли бы в Турцию, но нужно убедить РоSSию.

РоSSияне не дают вывезти с территории предприятия даже раненых и тела погибших бойцов. На Азовстали находятся, в частности, бойцы "Азова", 36-я бригада морской пехоты, пограничники, правоохранители.

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