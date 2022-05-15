Жители Мариуполя стоят в огромных очередях за питьевой водой

В городе – гуманитарно-водный кризис.

Жители Мариуполя стоят в огромных очередях за питьевой водой
Мешканці Маріуполя потребують питної води

Жители Мариуполя страдают от нехватки питьевой воды. В пунктах разлива – огромные очереди, но даже там воды не хватает на всех.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео очереди за водой.

"РоSSияне пытаются максимально создать иллюзию "все хорошо" в городе. Но вопрос водоснабжения и недостаток воды остается вопросом номер один в городе. Восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо превратилось в "пшик"", - написал он.

Советник мэра добавил, что под особой угрозой – маломобильные и пожилые люди, которые не могут самостоятельно преодолевать километры для набора воды.

"Гуманитарно-водный кризис усиливается и из-за увеличения людей, и из-за потепления", – сказал Андрющенко.

Напомним, оккупационные власти предприняли попытку восстановить электричество в Центральном районе Мариуполя. В результате замыканий возникло много пожаров в разбитых квартирах. Свет появился в районе проспекта Строителей и улицы Шевченко, но количество людей, которые могли этим воспользоваться – мало.

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