В Бурятии массово хоронят военных, убитых в Украине: фото и видео кладбища

В Бурятии родственники почти каждый день хоронят погибших в Украине военных. В это же время Минобороны РФ официально не признает их смерть.

Об этом сообщает "Апостроф".

Так, жители Бурятии показывают реальную картину происходящего. Там кладбища растут буквально с каждым днем,

В фонде "Свободная Бурятия" уже посчитали, что в Украине за два месяца войны погибли минимум 112 жителей республики. Это только примерные подсчеты, информирует Апостроф.

Местные матери приходят на кладбища к сыновьям, которые поехали убивать украинцев. Говорят - "Родина позвала". Зачем "Родине" мертвые украинские дети и уничтоженные города, скорее всего, не знают. На кладбище "Южное" в Улан-Удэ сейчас похоронено 28 военных, погибших в Украине.


Инна Погрибная, Апостроф

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