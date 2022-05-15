"Как СССР по отношению Чехословакии 68-года": что принесет Китаю победа Украины

Ослабление РоSSиию выгодно как Китаю, так и другим заинтересованным странам.

Об этом заявил политолог Виктор Небоженко в интервью Politeka.

" Китай увидел, что РоSSия не способна на блиц-криг, Курскую дугу и ничего не может сделать с украинскими войсками, несмотря на яростное наступление. Это позволяет Китаю поменять условия договора с Россией .

Теперь РоSSия становится младшим партнером, причем до неприличия младшим. Вполне возможно, что ее могут еще и унижать. Это будет примерно так, как СССР по отношению к Польше 50-х годов, Чехословакии 68-года. Перед нами формируется новый союз между Россией и Китаем при котором Китай имеет право даж делать его не публичным и не нести ответственности за агрессора. Поэтому Китаю очень выгодно любое роSSийское ослабление, тем более военное.

Вполне возможно, что Си Цзыньпинь еще выступит посредником между Зеленским и путиным. И их встреча может состояться в Пекине. Все страны заинтересованы руками Украины ослабить рф.

Такая встреча (возможно и при участии США) будет ознаменовать возможное окончание войны или подписание какого-то договора", - заявил Небоженко.