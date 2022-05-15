Азовсталь держится за чертой человеческих возможностей, в Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов, – ОВА
В Донецкой области россияне применили фосфорные снаряды.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях.
По Львовской области утром был нанесен ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Детали уточняются. Информация о последствиях, характере разрушений и пострадавших уточняется, сообщили в сводке от глав ОВА по состоянию на 8 утра.
В Днепропетровской области ночь была с тревогами. Враг дважды обстрелял из "ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. Другие последствия вражеских обстрелов выясняются.
Запорожская область: в областном центре ночью – тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ситуация стабильна.
В Харькове обстрелы не зафиксированы. В течение суток в области обстреливали Чугуевский и Первомайский район, есть пострадавшие люди. Вечером, около 20 часов, в Харьковском районе оккупанты обстреляли склад, масштабный пожар потушили спасатели. Пострадавших нет. Бои продолжаются на Изюмском направлении.
Ночь в Сумской области прошла неспокойно. Около 22 вечера - ракетный удар по окрестностям села Шпилевка. Враги принесли немало разрушений домохозяйствам. Ночью ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв. Детали уточняются.
Луганская область: 11 артиллерийских атак по Северодонецку, есть попадание в предприятие "Азот", техникум, многоэтажки, есть раненые. Попаснянскую и Горную общины сравнивают с землей. В Камышевахе попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Ранения получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина.
В Донецкой области напряженность продолжается. В Очеретинской общине в селе Новокалиново вчера днем враг применил фосфорные заряды, сгорели несколько домов. Под обстрелами Торецкая община: перебит газопровод, без газа остались несколько поселков. Вечером в результате обстрела была повреждена подстанция Торецкая, без электричества – несколько поселков. Есть погибшие и раненые. Мариуполь: Азовсталь держится на грани человеческих возможностей.
В Херсонской области ситуация стабильно критичная. Враг уничтожает инфраструктуру, процветают мародерства и похищения людей.
Напомним, родственники наших защитников, которые удерживают оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе, обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь в процедуре экстракции. Они просят помочь в вывозе наших военных, которые находятся в осаде врага и постоянно обстреливаются из всех видов вооружения, на территорию третьей страны. Этой страной согласилась быть Турция.
Семьи бойцов надеются, что лидер КНР как человек, который может оказать влияние на РоSSию, поможет отстоять мировые ценности.