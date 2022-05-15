Азовсталь держится за чертой человеческих возможностей, в Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов, – ОВА

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Черниговской, Киевской и Полтавской областях.

По Львовской области утром был нанесен ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Детали уточняются. Информация о последствиях, характере разрушений и пострадавших уточняется, сообщили в сводке от глав ОВА по состоянию на 8 утра.

В Днепропетровской области ночь была с тревогами. Враг дважды обстрелял из "ураганов" Широковскую общину. Люди не пострадали. Другие последствия вражеских обстрелов выясняются.

Запорожская область: в областном центре ночью – тихо. По линии фронта продолжаются бои. Ситуация стабильна.

В Харькове обстрелы не зафиксированы. В течение суток в области обстреливали Чугуевский и Первомайский район, есть пострадавшие люди. Вечером, около 20 часов, в Харьковском районе оккупанты обстреляли склад, масштабный пожар потушили спасатели. Пострадавших нет. Бои продолжаются на Изюмском направлении.

Ночь в Сумской области прошла неспокойно. Около 22 вечера - ракетный удар по окрестностям села Шпилевка. Враги принесли немало разрушений домохозяйствам. Ночью ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв. Детали уточняются.

Луганская область: 11 артиллерийских атак по Северодонецку, есть попадание в предприятие "Азот", техникум, многоэтажки, есть раненые. Попаснянскую и Горную общины сравнивают с землей. В Камышевахе попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Ранения получили три жителя Врубовки. В Новодружеске ранена женщина.

В Донецкой области напряженность продолжается. В Очеретинской общине в селе Новокалиново вчера днем враг применил фосфорные заряды, сгорели несколько домов. Под обстрелами Торецкая община: перебит газопровод, без газа остались несколько поселков. Вечером в результате обстрела была повреждена подстанция Торецкая, без электричества – несколько поселков. Есть погибшие и раненые. Мариуполь: Азовсталь держится на грани человеческих возможностей.

В Херсонской области ситуация стабильно критичная. Враг уничтожает инфраструктуру, процветают мародерства и похищения людей.

Напомним, родственники наших защитников, которые удерживают оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе, обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь в процедуре экстракции. Они просят помочь в вывозе наших военных, которые находятся в осаде врага и постоянно обстреливаются из всех видов вооружения, на территорию третьей страны. Этой страной согласилась быть Турция.