Братчук объяснил, почему Одесчину стали обстреливать реже: "Рашисты разыскивают..."

Сергей Братчук

В последние дни наблюдается значительное уменьшение числа воздушных тревог и прилетов вражеских ракет на территорию Одесской области, да и всей Украины.

Об этом в своем видеообращении сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, сейчас рашисты разыскивают старые советские ракеты по все территории россии. Запасы новых «высокоточных» «Калибров», «Ониксов» и «Искандеров» подошли к критическим отметкам.

ракета, обстрел, война

Последние обстрелы Одессы, например, 7, 8 и 9 мая проводились уже старыми советскими экземплярами. И хотя по бумагам таких ракет в страны-агрессора еще сотни, если не тысячи, далеко не все из них способны долететь до цели, если вообще могут летать.

Тем не менее ракетная угроза не исчезла, и одесситы должно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и как можно скорее направляться в укрытие в случае опасности.

Одесса, ракетний удар, пожар, спасатели


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Обеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службуОбеспечить армию в миллион человек: эксперт объяснил, сколько украинцев нужно отправить на службу
"Температура горения около 2,5 тыс. градусов": оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами"Температура горения около 2,5 тыс. градусов": оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами
Появились новые фото защитников АзовсталиПоявились новые фото защитников Азовстали
Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"
Родные защитников "Азовстали" обратились к президенту Китая: "Ад они уже видели, дайте им увидеть солнце"Родные защитников "Азовстали" обратились к президенту Китая: "Ад они уже видели, дайте им увидеть солнце"
Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"
"Сначала тяжелораненые и медики, их 60 человек", – Верещук об эвакуации с "Азовстали""Сначала тяжелораненые и медики, их 60 человек", – Верещук об эвакуации с "Азовстали"
США пытаются выяснить, почему Турция негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТОСША пытаются выяснить, почему Турция негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
В МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца годаВ МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца года
В Украине жертвами полномасштабного вторжения РоSSии стали 227 детейВ Украине жертвами полномасштабного вторжения РоSSии стали 227 детей
Последние новости
Подгружаем последние новости