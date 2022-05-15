Представители Швеции и Финляндии присоединились к неформальной встрече глав МИД НАТО

Сегодня министры будут обсуждать украинский вопрос.

Представители Швеции и Финляндии присоединились к неформальной встрече глав МИД НАТО
© NATO/Flickr

Представители Швеции и Финляндии принимают участие в неформальной встрече глав Министерства иностранных дел НАТО, сообщила министр иностранных дел Германии Анальная Бербок, открывая в воскресенье конференцию в Берлине.

"Вчера к нам присоединились наши коллеги из Финляндии и Швеции", - сказала она.

Накануне встречи министров Анналена Бербок подчеркнула, что НАТО – это альянс, который сосредоточивается на обороне, а также готов принять Финляндию и Швецию в свои ряды. В частности, Германия ратифицирует вступление двух стран в альянс "очень, очень быстро", ведь федеральное правительство Германии уже провело переговоры со «всеми демократическими партиями», сказала Бербок утром в кулуарах.

«Мы знаем и полностью уважаем происходящие в этих двух ярких демократиях демократические процессы, и если они решат стремиться к членству, я уверен, что члены Альянса будут конструктивно и положительно смотреть на свое членство в этом Альянсе. Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнерами НАТО», - заявил накануне заседания во время встречи с прессой заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

По его словам, сегодня министры членов НАТО сосредоточатся на обсуждении последних событий в Украине и подготовке к саммиту в Мадриде в конце июня.

«Жестокое вторжение в РоSSию теряет обороты. И имея значительную поддержку со стороны союзников и партнеров с храбростью украинского народа и армии и с нашей помощью, Украина может выиграть эту войну», - отметил Джоане.


Ирина Знась, ZN.ua

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