За два месяца в РоSSии завели почти две тысячи дел о «дискредитации» армии

В РоSSии было открыто почти две тысячи административных дел по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ . Несмотря на то, что статья была принята только в марте 2022 года, ее применение уже стало всероSSийской практикой. Кроме того, с этой статьей связано преследование граждан, не поддерживающих вторжение РФ в Украину. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

При подсчете правозащитники собирали данные с сайтов судов, системы ГАС «Правосудие», пресс-релизов МВД , а также сообщений, поступавших на горячую линию организации. Правозащитники исключали дубли.

Согласно подсчету, в РФ было открыто 1933 дела за «20.3.3 КОАП о дискредитации ВС РФ ».

«Хотя статью ввели только в марте, ее применение уже стало всероSSийской практикой: полиция не обнаружила "дискредитацию" только в Чечне (удивительно), Тыве и Магаданской области», - отмечают правозащитники.

Кроме того, организация опубликовала рейтинг «регионов-лидеров» по количеству открытых дел. Отмечается, что на территории временно оккупированного Россией украинского Крыма силовики завели 56 дел по статье о дискредитации ВС РФ .

«Регионы-лидеры»:

Москва – 295

Санкт-Петербург – 103

Краснодарский край – 92

Калининградская область – 76

Томская область – 60

Пермский край – 53

Нижегородская область – 50.

Кроме того, роSSийские силовики за два месяца по статье о «дискредитации» армии выписали штрафов на общую сумму 19 949 000 рублей. Средняя сумма штрафа составляет 34 218 рублей.