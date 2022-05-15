За два месяца в РоSSии завели почти две тысячи дел о «дискредитации» армии

В РоSSии было открыто почти две тысячи административных дел по статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ. Несмотря на то, что статья была принята только в марте 2022 года, ее применение уже стало всероSSийской практикой. Кроме того, с этой статьей связано преследование граждан, не поддерживающих вторжение РФ в Украину. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».
При подсчете правозащитники собирали данные с сайтов судов, системы ГАС «Правосудие», пресс-релизов МВД, а также сообщений, поступавших на горячую линию организации. Правозащитники исключали дубли.
Согласно подсчету, в РФ было открыто 1933 дела за «20.3.3 КОАП о дискредитации ВС РФ».
«Хотя статью ввели только в марте, ее применение уже стало всероSSийской практикой: полиция не обнаружила "дискредитацию" только в Чечне (удивительно), Тыве и Магаданской области», - отмечают правозащитники.
Кроме того, организация опубликовала рейтинг «регионов-лидеров» по количеству открытых дел. Отмечается, что на территории временно оккупированного Россией украинского Крыма силовики завели 56 дел по статье о дискредитации ВС РФ.
«Регионы-лидеры»:
Москва – 295
Санкт-Петербург – 103
Краснодарский край – 92
Калининградская область – 76
Томская область – 60
Пермский край – 53
Нижегородская область – 50.
Кроме того, роSSийские силовики за два месяца по статье о «дискредитации» армии выписали штрафов на общую сумму 19 949 000 рублей. Средняя сумма штрафа составляет 34 218 рублей.
Мы посчитали, сколько дел о «дискредитации» армии завели силовики. Спойлер: очень много, почти 2000. Хотя статью ввели только в марте, ее применение уже стало всероSSийской практикой: полиция не обнаружила «дискредитации» только в Чечне (удивительно), Тыве и Магаданской области pic.twitter.com/L3UFwu2hsm