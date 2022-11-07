В Німеччині на російськомовного репера завели кримінальну справу через підтримку війни в Україні
Російськомовний репер Schokk з Казахстану (справжнє ім’я - Дмитро Гінтер), який проживає в Німеччині, попросив у Путіна надати йому політичний притулок у Росії. Через підтримку війни в Україні та проросійську позицію на нього завели кримінальну справу.
Як повідомив артист-путініст у своєму Telegram-каналі, йому загрожує реальний термін і показовий публічний трибунал в німецьких ЗМІ через його підтримку злочинного кремлівського режиму та вбивства українців. "Я, Дмитро Федорович Гінтер, 11 грудня 1980 року народження, звертаюся до вас за допомогою. За мою публічну проросійську позицію і підтримку СВО на мене було заведено кримінальну справу в Німеччині", - йдеться в заяві музиканта.
Schokk - колишній учасник лейблу Rap Woyska, один із засновників і колишній учасник лейблу Vagabund, а також колишній артист лейбла Phlatline. Мав численні конфлікти з різними реп виконавцями, що вплинуло на його репутацію як скандального баттл-репера.
Дмитро Гінтер народився в Казахській РСР в місті Октябрськ (нині Кандиагаш) у сім'ї батька-німця та матері-єврейки. Батько - підприємець, а мачуха домогосподарка. У 1996 році у виконавця виникли проблеми із законом: він отримав судимість за напад на правоохоронні органи. Сім'я іммігрувала до Німеччини, місто Бамберг, де Дмитро жив до вересня 2012 року. Пізніше він переїхав до Берліну, інформує
Після нападу Росії на Україну Schokk прийняв позицію російської влади. На своїх сторінках у соціальних мережах артист демонструє українофобію: в дописах вказує що він руський, через що й має право ненавидити "ворогів росії".