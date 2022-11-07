В Німеччині на російськомовного репера завели кримінальну справу через підтримку війни в Україні

Російськомовний репер Schokk з Казахстану (справжнє ім’я - Дмитро Гінтер), який проживає в Німеччині, попросив у Путіна надати йому політичний притулок у Росії. Через підтримку війни в Україні та проросійську позицію на нього завели кримінальну справу.

Як повідомив артист-путініст у своєму Telegram-каналі, йому загрожує реальний термін і показовий публічний трибунал в німецьких ЗМІ через його підтримку злочинного кремлівського режиму та вбивства українців. "Я, Дмитро Федорович Гінтер, 11 грудня 1980 року народження, звертаюся до вас за допомогою. За мою публічну проросійську позицію і підтримку СВО на мене було заведено кримінальну справу в Німеччині", - йдеться в заяві музиканта.

Фото: instagram.com/schokkofficial

Schokk - колишній учасник лейблу Rap Woyska, один із засновників і колишній учасник лейблу Vagabund, а також колишній артист лейбла Phlatline. Мав численні конфлікти з різними реп виконавцями, що вплинуло на його репутацію як скандального баттл-репера.

Дмитро Гінтер народився в Казахській РСР в місті Октябрськ (нині Кандиагаш) у сім'ї батька-німця та матері-єврейки. Батько - підприємець, а мачуха домогосподарка. У 1996 році у виконавця виникли проблеми із законом: він отримав судимість за напад на правоохоронні органи. Сім'я іммігрувала до Німеччини, місто Бамберг, де Дмитро жив до вересня 2012 року. Пізніше він переїхав до Берліну, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/schokkofficial

Після нападу Росії на Україну Schokk прийняв позицію російської влади. На своїх сторінках у соціальних мережах артист демонструє українофобію: в дописах вказує що він руський, через що й має право ненавидити "ворогів росії".


Любов Блажко, Апостроф





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