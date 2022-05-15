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2022-05-15
Захватчики ночью обстреляли ракетами Сумскую область — глава ОВА
Ночь в Сумской области прошла неспокойно.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
В субботу 14 мая вечером роSSийские захватчики нанесли ракетный удар по селе Шпилевка Сумского района, а в ночь на воскресенье враг совершил ракетный удар по Шосткинскому району. Об этом
«Ночь в Сумской области прошла не спокойно. Около 22 вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка Сумского района», - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, оккупанты нанесли много разрушений домохозяйствам.
Около 2 ночи ракетным ударом с самолета войска РФ нанесли значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.
К счастью, обошлось без человеческих жертв, сообщил глава ОВА.
Анастасия Гурин, ZN.ua