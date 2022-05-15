За сутки украинская ПВО сбила восемь воздушных целей врага

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Республики Беларусь . В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь .

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели. На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях. В городе Мариуполь продолжается блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредоточиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины, принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил были сбиты восемь воздушных целей: семь БПЛА типа Орлан-10, один самолет.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника. Есть у роSSийских оккупантов потери и по другим направлениям.