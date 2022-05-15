РоSSийские спецслужбы имеют компромат в отношении каждого французского президента - коррупционного или эротического характера. Об этом заявил роSSийский политический деятель Андрей Пионтковский в эфире "Апостроф TV".

"В отношении каждого французского президента они (роSSийские спецслужбы - ред.) собирали обширнейший компромат. Как эротического, так и коррупционного характера", - отметил Пионтковский.

По его словам, появление этого компромата на Эммануэля Макрона можно определить даже с точностью до дней.

"Через месяц после его избрания (первая каденция Макрона, начавшаяся в 2017 году - ред.) был визит Путина во Францию. На лужайке перед Елисейским дворцом была пресс-конференция, и на ней Макрон просто по стенке размазывал Путина, беспощадно. Так никто и никогда из западных лидеров с Путиным не разговаривал. И Путин был в таком шоке, что вернувшись, он вообще две недели ни на какие мероприятия не появлялся. Но через месяц был экономический саммит в Санкт-Петербурге, и там, к удивлению, все увидели совершенно другого Макрона, такого робкого, помахивающего хвостиком в присутствии Путина", - заявил политик.

По мнению Пионтковского, именно в этот временной период Макрону был предъявлен какой-то компромат.

"Ему что-то показали. И с тех пор он обслуживает Путина во всю. Мы видели, как он навязывал вам кластеры в Минских соглашениях. И сейчас, когда уже не на кого опереться, Путин ему продиктовал стать во главе вот этой западной операции, которая будет называться: "Не надо унижать РоSSию". Значит - надо заставить Украину согласиться на какие-то выгодные, спасающие лицо путинской РоSSии условия мира", - подчеркнул он.

Напомним, после очевидного начала поражения РоSSии на поле боя в Украине, Эммануэль Макрон отметился несколькими заявлениями, от просто странных до вопиющих, информирует ZN.ua .

Так, Президент Владимир Зеленский рассказал, что Эммануэль Макрон предлагал ему уступить часть суверенитета Украины для того, чтобы "сохранить лицо" роSSийского диктатора Путина.

"Ни одна из сторон (войны в Украине, - ред.) не должна быть унижена или изолирована, как это произошло с Германией в 1918 году", - об этом президент Франции заявил уже во время выступления перед журналистами в Европейском парламенте, очевидно, как было понятно из контекста, имея в виду не Украину.

Ранее, после очередного разговора с Путиным Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться и занять десятилетия. Поэтому он предложил создать альтернативное "европейское политическое сообщество", куда могла бы войти наша страна.

Это довольно точно совпало с новым роSSийским наративом. В частности, несколько дней назад РоSSия внезапно изменила свою позицию по вступлению Украины в Европейский союз. Заместитель министра иностранных дел РоSSийской Федерации Александр Грушко начал даже угрожать Евросоюзу "крахом", если Украине предоставят статус кандидата.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что только переговоры между Украиной и РФ могут помочь закончить роSSийскую войну на территории Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

По словам Макрона, необходимо как можно скорее прекратить огонь, потому что это единственное, что может продолжить переговоры, уже начатые делегациями Украины и РоSSии. По его мнению, это позволит достичь мира и вывести вражеские войска с украинской территории.

Макрон все еще считает украинцев и россиян "братскими народами", несмотря на нападение РоSSии на Украину и зверства роSSийских войск, которые в мире уже признаются геноцидом.



