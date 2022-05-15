У Путина компромат на Макрона, потому он будет спасать РоSSию - Пионтковский
Либо коррупционного, либо эротического характера.
РоSSийские спецслужбы имеют компромат в отношении каждого французского президента - коррупционного или эротического характера. Об этом заявил роSSийский политический деятель Андрей Пионтковский в эфире "Апостроф TV".
"В отношении каждого французского президента они (роSSийские спецслужбы - ред.) собирали обширнейший компромат. Как эротического, так и коррупционного характера", - отметил Пионтковский.
По его словам, появление этого компромата на Эммануэля Макрона можно определить даже с точностью до дней.
"Через месяц после его избрания (первая каденция Макрона, начавшаяся в 2017 году - ред.) был визит Путина во Францию. На лужайке перед Елисейским дворцом была пресс-конференция, и на ней Макрон просто по стенке размазывал Путина, беспощадно. Так никто и никогда из западных лидеров с Путиным не разговаривал. И Путин был в таком шоке, что вернувшись, он вообще две недели ни на какие мероприятия не появлялся. Но через месяц был экономический саммит в Санкт-Петербурге, и там, к удивлению, все увидели совершенно другого Макрона, такого робкого, помахивающего хвостиком в присутствии Путина", - заявил политик.
По мнению Пионтковского, именно в этот временной период Макрону был предъявлен какой-то компромат.
"Ему что-то показали. И с тех пор он обслуживает Путина во всю. Мы видели, как он навязывал вам кластеры в Минских соглашениях. И сейчас, когда уже не на кого опереться, Путин ему продиктовал стать во главе вот этой западной операции, которая будет называться: "Не надо унижать РоSSию". Значит - надо заставить Украину согласиться на какие-то выгодные, спасающие лицо путинской РоSSии условия мира", - подчеркнул он.
Напомним, после очевидного начала поражения РоSSии на поле боя в Украине, Эммануэль Макрон отметился несколькими заявлениями, от просто странных до вопиющих, информирует
Так, Президент Владимир Зеленский рассказал, что Эммануэль Макрон предлагал ему уступить часть суверенитета Украины для того, чтобы "сохранить лицо" роSSийского диктатора Путина.
"Ни одна из сторон (войны в Украине, - ред.) не должна быть унижена или изолирована, как это произошло с Германией в 1918 году", - об этом президент Франции заявил уже во время выступления перед журналистами в Европейском парламенте, очевидно, как было понятно из контекста, имея в виду не Украину.
Ранее, после очередного разговора с Путиным Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться и занять десятилетия. Поэтому он предложил создать альтернативное "европейское политическое сообщество", куда могла бы войти наша страна.
Это довольно точно совпало с новым роSSийским наративом. В частности, несколько дней назад РоSSия внезапно изменила свою позицию по вступлению Украины в Европейский союз. Заместитель министра иностранных дел РоSSийской Федерации Александр Грушко начал даже угрожать Евросоюзу "крахом", если Украине предоставят статус кандидата.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что только переговоры между Украиной и РФ могут помочь закончить роSSийскую войну на территории Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.
По словам Макрона, необходимо как можно скорее прекратить огонь, потому что это единственное, что может продолжить переговоры, уже начатые делегациями Украины и РоSSии. По его мнению, это позволит достичь мира и вывести вражеские войска с украинской территории.
Макрон все еще считает украинцев и россиян "братскими народами", несмотря на нападение РоSSии на Украину и зверства роSSийских войск, которые в мире уже признаются геноцидом.