Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент

владимир путин

Состояние здоровья роSSийского диктатора владимира путина стремительно ухудшается, посреди ночи к нему вызывали врачей.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live» на 80 день полномасштабной войны с рф.

"У нас есть данные, что Путину где-то неделю назад ночью вызывали экстренную "скорую помощь". Что-то с ним было совсем плохо. Помощь вызывали непосредственно к постели. У него были проблемы", — заявил Арестович.

Эксперт также уточнил, что даже не имея такой информации, можно посмотреть, как путин выглядит. И специалистом не нужно быть, чтобы увидеть, как президент рф на параде подволакивал ногу, скрюченной держал руку.

"Бледный, несчастный, замученный старик", - резюмировал Арестович.

Также, по словам Арестовича, Запад дал роSSийским политическим, экономическим и военным элитам "ключ", с которым они могут выйти из изоляции — избавиться от Путина.

"Русскому народу, роSSийской армии, роSSийскому руководству подсказывают: "Избавьтесь от Путина! Вы консолидируетесь вокруг смертельно больного человека", - отметил эксперт.

путин


Тарас Галушко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТОПрезидент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТО
Так звучит Херсон: отважная девушка спела украинскую песню посреди оккупированного города, видеоТак звучит Херсон: отважная девушка спела украинскую песню посреди оккупированного города, видео
"Враг не может больше продвигаться вперед": стало известно об успехе украинских бойцов"Враг не может больше продвигаться вперед": стало известно об успехе украинских бойцов
Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голодаПредставитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода
С момента вторжения РФ в Украине уволилось более 6 тысяч госслужащих — НемчиновС момента вторжения РФ в Украине уволилось более 6 тысяч госслужащих — Немчинов
Пошел по известному направлению: ВСУ подбили роSSийский корабль "Всеволод Бобров"Пошел по известному направлению: ВСУ подбили роSSийский корабль "Всеволод Бобров"
Путину придется столкнуться с реальностью: вторжение в Украину провалилосьПутину придется столкнуться с реальностью: вторжение в Украину провалилось
РоSSийские оккупанты похитили известного танцора в ХерсонеРоSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне
В Херсоне предатели решили обратиться к Путину: на одного из них партизаны уже ведут "охоту"В Херсоне предатели решили обратиться к Путину: на одного из них партизаны уже ведут "охоту"
В ОП отреагировали на просьбу херсонского "гауляйтера" к ПутинуВ ОП отреагировали на просьбу херсонского "гауляйтера" к Путину
Последние новости
Подгружаем последние новости