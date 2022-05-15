Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент

Состояние здоровья роSSийского диктатора владимира путина стремительно ухудшается, посреди ночи к нему вызывали врачей.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live» на 80 день полномасштабной войны с рф.

"У нас есть данные, что Путину где-то неделю назад ночью вызывали экстренную "скорую помощь". Что-то с ним было совсем плохо. Помощь вызывали непосредственно к постели. У него были проблемы", — заявил Арестович.

Эксперт также уточнил, что даже не имея такой информации, можно посмотреть, как путин выглядит. И специалистом не нужно быть, чтобы увидеть, как президент рф на параде подволакивал ногу, скрюченной держал руку.

"Бледный, несчастный, замученный старик", - резюмировал Арестович.

Также, по словам Арестовича, Запад дал роSSийским политическим, экономическим и военным элитам "ключ", с которым они могут выйти из изоляции — избавиться от Путина.



"Русскому народу, роSSийской армии, роSSийскому руководству подсказывают: "Избавьтесь от Путина! Вы консолидируетесь вокруг смертельно больного человека", - отметил эксперт.