ПВО Украины уничтожило уже более 200 роSSийских самолетов — ВСУ

Вооруженные силы Украины успешно «распаковали» третью сотню самолетов врага, информирует ZN.ua.

ПВО Украины уничтожило уже более 200 роSSийских самолетов — ВСУ
© ГСЧС / Facebook

Противовоздушная оборона Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожила уже 201 самолет врага. Об этом в очередном отчете сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам представителя Вооруженных сил, украинские военные успешно «распаковали» третью сотню авиации противника.

«14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов роSSийских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается», – сказал Игнат.

Также спикер отметил, что противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил за предыдущие сутки были сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, уничтожены взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки личного состава врага.


Александр Кричковский, ZN.ua

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