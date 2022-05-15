В Финляндии был озвучен срок подачи заявки на вступление в НАТО

В Министерстве иностранных дел Финляндии назвали возможный срок подачи заявки страны на членство в НАТО. По словам главы МИД Пекки Хаависто, скорее всего, финны подадут соответствующий документ уже 18 мая.

Как сообщает издание Aftonbladet , ссылаясь на слова чиновника, вступив в НАТО, Финляндия хочет получить для себя гарантии безопасности в случае вооруженной агрессии со стороны РоSSии.

«Вероятно, уже в среду наш посол НАТО в Брюсселе подаст заявку на вступление в физическом виде. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими будут заниматься делегации во главе с Министерством иностранных дел и Министерством обороны. Мы уже готовимся к традиционным военным угрозам РоSSии в ответ на свои действия», - заявил Хаависто.