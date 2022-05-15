Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок охладила надежды Украины на быструю передачу замороженных роSSийских государственных средств, сообщает DW .

"Доступ к замороженным деньгам юридически (...) не так прост", - приводит ее слова в субботу, 14 мая, агентство dpa. - Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда”.