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2022-05-15
Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ
Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда, считает глава МИД ФРГ, информирует
© Annalena Baerbock/Facebook
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок охладила надежды Украины на быструю передачу замороженных роSSийских государственных средств,
"Доступ к замороженным деньгам юридически (...) не так прост", - приводит ее слова в субботу, 14 мая, агентство dpa. - Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда”.
Юлия Мельничук, ZN.ua