Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ

Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда, считает глава МИД ФРГ, информирует ZN.ua.

Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ
© Annalena Baerbock/Facebook

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок охладила надежды Украины на быструю передачу замороженных роSSийских государственных средств, сообщает DW.

"Доступ к замороженным деньгам юридически (...) не так прост", - приводит ее слова в субботу, 14 мая, агентство dpa. - Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда”.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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