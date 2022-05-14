На побережье Одессы после шторма вынесло мину оккупантов

Саперы взорвут ее завтра.

На побережье Одессы после шторма вынесло мину оккупантов
Фото: Укрінформ

В результате шторма на побережье Одессы вынесло морскую мину оккупантов, которую в воскресенье планируют взорвать на месте.

Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил в видеообращении.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину", - отметил он.

Саперы решили взорвать мину на месте.

"Подрыв запланирован на завтра", - сказал Марченко.

Глава ОВА призвал жителей Одессы не передвигаться по пляжам и оставаться в безопасных местах.

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