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2022-05-14
На побережье Одессы после шторма вынесло мину оккупантов
Саперы взорвут ее завтра.
Фото: Укрінформ
В результате шторма на побережье Одессы вынесло морскую мину оккупантов, которую в воскресенье планируют взорвать на месте.
Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил в видеообращении.
"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину", - отметил он.
Саперы решили взорвать мину на месте.
"Подрыв запланирован на завтра", - сказал Марченко.
Глава ОВА призвал жителей Одессы не передвигаться по пляжам и оставаться в безопасных местах.