"Арестович": советник Офиса президента запатентовал собственную торговую марку

Советник офиса президента Алексей Арестович, несмотря на войну в Украине, уже строит планы на мирное будущее. Главный нынешний спикер власти подал заявку на регистрацию трех торговых марок своего имени.

Такие данные содержатся в Укрпатенте. Там должны рассмотреть заявку и принять вердикт. Эту информацию обнародовал партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов.

По словам Попова, советник Офиса президента подал заявку на регистрацию таких торговых марок: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" и "Олексій Арестович". Под вывеской этих торговых марок предполагается предоставление следующих категорий услуг:

консультации в сфере рекламы и бизнеса;

страховых и денежных услуг;

развлечений, образовательных услуг и организации мероприятий;

медицинских и ветеринарных услуг;

услуг в сфере сельского хозяйства;

юридических и персональных услуг.

Эти категории, в свою очередь, подразумевают очень широкий спектр профессиональной деятельности: от акушерских услуг и кредитования до организации конкурсов красоты, детективно-розыскных услуг и консультаций астролога.

Напомним, Алексей Арестович признался, как жена реагирует на его бешеную популярность, появившуюся с тех пор, как он стал "спикером войны".