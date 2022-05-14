"Арестович": советник Офиса президента запатентовал собственную торговую марку
Советник офиса президента Алексей Арестович, несмотря на войну в Украине, уже строит планы на мирное будущее. Главный нынешний спикер власти подал заявку на регистрацию трех торговых марок своего имени.
Такие данные содержатся в Укрпатенте. Там должны рассмотреть заявку и принять вердикт. Эту информацию обнародовал партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов.
По словам Попова, советник Офиса президента подал заявку на регистрацию таких торговых марок: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" и "Олексій Арестович". Под вывеской этих торговых марок предполагается предоставление следующих категорий услуг:
- консультации в сфере рекламы и бизнеса;
- страховых и денежных услуг;
- развлечений, образовательных услуг и организации мероприятий;
- медицинских и ветеринарных услуг;
- услуг в сфере сельского хозяйства;
- юридических и персональных услуг.
Эти категории, в свою очередь, подразумевают очень широкий спектр профессиональной деятельности: от акушерских услуг и кредитования до организации конкурсов красоты, детективно-розыскных услуг и консультаций астролога.
Напомним, Алексей Арестович признался, как жена реагирует на его бешеную популярность, появившуюся с тех пор, как он стал "спикером войны".