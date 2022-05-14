"Арестович": советник Офиса президента запатентовал собственную торговую марку

Советник офиса президента Алексей Арестович, несмотря на войну в Украине, уже строит планы на мирное будущее. Главный нынешний спикер власти подал заявку на регистрацию трех торговых марок своего имени.

Торговая марка “Арестович“: советник Офиса президента конвертировал свою безумную популярность в собственный бизнес

Такие данные содержатся в Укрпатенте. Там должны рассмотреть заявку и принять вердикт. Эту информацию обнародовал партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов.

По словам Попова, советник Офиса президента подал заявку на регистрацию таких торговых марок: "АРЕСТОВИЧ", "Алексей Арестович" и "Олексій Арестович". Под вывеской этих торговых марок предполагается предоставление следующих категорий услуг:

Торговая марка “Арестович“: советник Офиса президента конвертировал свою безумную популярность в собственный бизнес

  • консультации в сфере рекламы и бизнеса;
  • страховых и денежных услуг;
  • развлечений, образовательных услуг и организации мероприятий;
  • медицинских и ветеринарных услуг;
  • услуг в сфере сельского хозяйства;
  • юридических и персональных услуг.

Эти категории, в свою очередь, подразумевают очень широкий спектр профессиональной деятельности: от акушерских услуг и кредитования до организации конкурсов красоты, детективно-розыскных услуг и консультаций астролога.

Напомним, Алексей Арестович признался, как жена реагирует на его бешеную популярность, появившуюся с тех пор, как он стал "спикером войны".


Марченко Любов, Тудей

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