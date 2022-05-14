Коллаборанты из Херсонской области планируют бежать в Крым и работать "официантками и вышибалами", - перехваченный разговор

Оккупанты раздают "руководящие" должности непрофессионалам, ведущим регион к гуманитарному кризису.

Коллаборанты из Херсонской области планируют бежать в Крым и работать "официантками и вышибалами", - перехваченный разговор
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

В Херсонской области роSSийские оккупанты раздают "руководящие" должности коллаборантам, которые не имеют никакого опыта такой работы. Из-за их непрофессионализма региону грозит гуманитарный кризис, и, судя по их словам, они сами это понимают.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор, опубликованный Службой безопасности Украины.

"Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…", - рассказывает своей "коллеге" один из новоназначенных "чиновников".

Его собеседница подхватывает: "...вот уже седьмой день нет гуманитарки".

Вместе они приходят к выводу: "Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом или вышибалой, как я раньше был".

"Наверное, они забыли, что и Херсонщина, и Крым – это Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить. СБУ об этом позаботится!", - подчеркнули в Службе безопасности.

Напомним, ситуация на оккупированных роSSийской армией территориях юга Украины остается стабильно напряженной. Враг не ведет активных наступательных действий на линии столкновения, однако аккумулирует силы и пытается восстановить поврежденную технику. В то же время на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационных властей. Зерно, технику, имущество людей оккупанты воруют, вывозят в РФ.

РоSSияне ищут украинских активистов и пытают их, а за отказ сотрудничать – расстреливают. Выезды из оккупированных населенных пунктов – заблокированы. Однако, по предварительным подсчетам, с марта из временно оккупированного Херсона уехали около 45% жителей. При этом официальных зеленых коридоров оккупанты делать не разрешали, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны.

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