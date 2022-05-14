Новая президентка Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила агрессию РоSSии

«Иногда мы - неудобные друзья, но если нужна помощь, мы не убегаем», - подчеркнула Каталина Новак, информирует ZN.ua.

Новая президентка Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила агрессию РоSSии
© Telex

Новая президентка Венгрии Каталина Новак во время своей инаугурации 14 мая заявила о поддержке европейской интеграции Украины и осудила роSSийскую агрессию, сообщает венгерское издание Telex.

«Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство. Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз. Мы требуем расследования и наказания военных преступлений. Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС», - прозвучало в речи Новак.

Новая президентка также выразила готовность стать посредником в переговорах между Украиной и Венгрией.

В то же время Новак отметила, что, несмотря на готовность способствовать установлению мира в рамках обязательств ЕС и НАТО, Венгрия не будет идти на «слишком большие» жертвы. Также она поддерживает политику предыдущей власти касательно «обеспечения прав» венгров, проживающих в Украине.

44-летняя Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран ЕС. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения его второго срока.

Ранее Новак работала заместителем лидера политической партии"Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи: отвечала за программу экономической поддержки среднего класса, включая снижение налогов, субсидии и кредиты на жилье.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине сейчас находится 105 батальонно-тактических групп РоSSии - Минобороны СШАВ Украине сейчас находится 105 батальонно-тактических групп РоSSии - Минобороны США
Focus: На Северском Донце армия РоSSии потерпела больший провал, чем кажетсяFocus: На Северском Донце армия РоSSии потерпела больший провал, чем кажется
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТОПрезидент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТО
WSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 векаWSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 века
В Украине жертвами полномасштабного вторжения РоSSии стали 227 детейВ Украине жертвами полномасштабного вторжения РоSSии стали 227 детей
На юге Украины россияне строят эшелонированную оборону – ГенштабНа юге Украины россияне строят эшелонированную оборону – Генштаб
Депортированным украинцам, у которых нет паспортов, для выезда из РоSSии нужна справка о возвращении — омбудсменДепортированным украинцам, у которых нет паспортов, для выезда из РоSSии нужна справка о возвращении — омбудсмен
"До нее пока не доходит": журналист рассказал, как Европа реагирует на агрессию рф в Украине"До нее пока не доходит": журналист рассказал, как Европа реагирует на агрессию рф в Украине
Псевдореферендум это средство установления контроля над оккупированными территориями Украины - британская разведкаПсевдореферендум это средство установления контроля над оккупированными территориями Украины - британская разведка
Вопрос о выделении $40 миллиардов для Украины должен решиться до 19 мая, иначе возникнут проблемы - представитель ПентагонаВопрос о выделении $40 миллиардов для Украины должен решиться до 19 мая, иначе возникнут проблемы - представитель Пентагона
Последние новости
Подгружаем последние новости