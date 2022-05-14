Новая президентка Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила агрессию РоSSии

Новая президентка Венгрии Каталина Новак во время своей инаугурации 14 мая заявила о поддержке европейской интеграции Украины и осудила роSSийскую агрессию, сообщает венгерское издание Telex .

«Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство. Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз. Мы требуем расследования и наказания военных преступлений. Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС », - прозвучало в речи Новак.

Новая президентка также выразила готовность стать посредником в переговорах между Украиной и Венгрией.

В то же время Новак отметила, что, несмотря на готовность способствовать установлению мира в рамках обязательств ЕС и НАТО, Венгрия не будет идти на «слишком большие» жертвы. Также она поддерживает политику предыдущей власти касательно «обеспечения прав» венгров, проживающих в Украине.

44-летняя Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран ЕС . Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения его второго срока.

Ранее Новак работала заместителем лидера политической партии"Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи: отвечала за программу экономической поддержки среднего класса, включая снижение налогов, субсидии и кредиты на жилье.