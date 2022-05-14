Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – Bloomberg

Форум лично посетят министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

?Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – Bloomberg
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Форум пройдет в Давосе с 22 по 26 мая. Выступление президента Украины запланировано на 23 мая – день открытия конференции, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, форум лично посетят министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

"Мир находится на историческом поворотном моменте, и это требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем", – заявил спикер ВЭФ Янн Цопф.

По его мнению, обсуждение вместе с украинскими чиновниками событий в правительстве, бизнесе и обществе, а также будущего Украины, которое повлияет на все глобальное сообщество, будет важным "украинским моментом".

Как сообщалось, 10 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил участие Украины в нынешнем году в экономическому форуме в Давосе с президентом ВЭФ Борге Бренде. Ермак подчеркнул важность использования площадки форума для консолидации международных усилий по прекращению агрессии РоSSии против нашего государства, а также для наработки стратегического видения по послевоенному восстановлению Украины.

В частности, речь шла о проведении на полях ВЭФ отдельного донорского мероприятия в поддержку Украины. Целью такого мероприятия является финансирование восстановления разрушенных Россией украинских населенных пунктов и объектов критической инфраструктуры.

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