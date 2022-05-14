80% поврежденных зданий на Черниговщине – это жилье

Оставшимся без дома, прежде всего, следует обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства.

80% поврежденных зданий на Черниговщине – это жилье
Обстрелы Ягодного в Черниговской области
Фото: скриншот

В Черниговской области разрушены или повреждены в результате боевых действий около 3,5 тысяч зданий, на 80% - это жилье.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

«Тем, кто остался без дома, в первую очередь, стоит обратиться к Национальной полиции для открытия уголовного производства и получения справки о разрушении имущества именно в результате боевых действий», – говорится в сообщении.

С этим документом необходимо обратиться во вновь созданные комиссии по фиксации утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества при сельских, поселковых, городских советах.

"Важно: заявителем может быть человек, владеющий этим имуществом и подтверждающий это право документально", - подчеркнул начальник Управления капитального строительства ОВА Ярослав Слесаренко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли пограничную деревню на ЧерниговщинеОккупанты обстреляли пограничную деревню на Черниговщине
От обстрела школы-интерната на Черниговщине погибли три человека, 12 раненыОт обстрела школы-интерната на Черниговщине погибли три человека, 12 ранены
Рашисты ведут себя как варвары: список исторических зданий, разрушенных в ЧерниговеРашисты ведут себя как варвары: список исторических зданий, разрушенных в Чернигове
Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданийРакетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий
РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на ЧерниговщинеРоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине
Приоритетными в плане обеспечения жильем будут ветераны, - ЛапутинаПриоритетными в плане обеспечения жильем будут ветераны, - Лапутина
Украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном или разрушенном жильеУкраинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном или разрушенном жилье
Колаборантов поймали под Бучей: делились информациях о соседях и помогали с жильемКолаборантов поймали под Бучей: делились информациях о соседях и помогали с жильем
Резников посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка на ЧерниговщинеРезников посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка на Черниговщине
Шуляк ответила на обвинения архитекторов по закону о компенсациях за разрушенное жильеШуляк ответила на обвинения архитекторов по закону о компенсациях за разрушенное жилье
Последние новости
Подгружаем последние новости