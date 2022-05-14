80% поврежденных зданий на Черниговщине – это жилье

Оставшимся без дома, прежде всего, следует обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства.

В Черниговской области разрушены или повреждены в результате боевых действий около 3,5 тысяч зданий, на 80% - это жилье.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

«Тем, кто остался без дома, в первую очередь, стоит обратиться к Национальной полиции для открытия уголовного производства и получения справки о разрушении имущества именно в результате боевых действий», – говорится в сообщении.

С этим документом необходимо обратиться во вновь созданные комиссии по фиксации утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества при сельских, поселковых, городских советах.

"Важно: заявителем может быть человек, владеющий этим имуществом и подтверждающий это право документально", - подчеркнул начальник Управления капитального строительства ОВА Ярослав Слесаренко.