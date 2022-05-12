От обстрела школы-интерната на Черниговщине погибли три человека, 12 ранены

Здание вспыхнуло.

От обстрела школы-интерната на Черниговщине погибли три человека, 12 ранены
обстріл Новгород-Сіверського
Фото: правда Геращенка

В результате вражеского обстрела школы-интерната в Новгород-Северском, что в Черниговской области, погибли три человека. Еще 12 получили ранения.

Враг открыл огонь в 00:20, сообщили в ГСЧС. От обстрела начался пожар.

"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.м. В результате происшествия 3 человека погибли и 12 травмированы. Для ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники 18 человек личного состава ГСЧС", - сообщили спасатели.

Здания школ часто используются украинцами как хранилища. Враг знает об этом и ведет по ним огонь. На прошлой неделе враг сбросил бомбу на школу в Луганской области, где от обстрелов укрывалось почти все село. По словам главы ОВА, под обломками могли погибнуть более 60 человек.



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