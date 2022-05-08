РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине

По предварительным данным, погибших нет.

РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы в Черниговской области. Об этом сообщает Суспільне.Чернігів со ссылкой на пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову.

"8 мая около 17 часов вечера роSSийские оккупационные войска обстреляли села Городнянской общины вблизи госграницы. Всего россияне произвели 4 минометных выстрела", - говорится в сообщении.

Шеховцова отметила, что предварительно погибших нет.

Напомним, что 8 мая роSSийские войска совершили ракетный обстрел Шосткинского района Сумской области.