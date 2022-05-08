РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине

По предварительным данным, погибших нет.

РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине
Фото: belnovosti.by

РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы в Черниговской области. Об этом сообщает Суспільне.Чернігів со ссылкой на пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову.

"8 мая около 17 часов вечера роSSийские оккупационные войска обстреляли села Городнянской общины вблизи госграницы. Всего россияне произвели 4 минометных выстрела", - говорится в сообщении.

Шеховцова отметила, что предварительно погибших нет.

Напомним, что 8 мая роSSийские войска совершили ракетный обстрел Шосткинского района Сумской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войныУкраинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны
РоSSийские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в ЛисичанскеРоSSийские войска снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске
Войска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА ЖивицкийВойска РФ обстреляли Сумскую область – глава ОВА Живицкий
Войска РФ из огнемета "Солнцепек" обстреляли свои позицииВойска РФ из огнемета "Солнцепек" обстреляли свои позиции
Украинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направленииУкраинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направлении
РоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУРоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУ
Украинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове ЗмеиномУкраинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове Змеином
В Херсонской области оккупанты не дают погасить пожар, который может сжечь целые селаВ Херсонской области оккупанты не дают погасить пожар, который может сжечь целые села
Оккупанты обстреляли из "Градов" село в Луганской области, известно о 2 погибших детях, - ГайдайОккупанты обстреляли из "Градов" село в Луганской области, известно о 2 погибших детях, - Гайдай
РоSSийские захватчики снесли в Мангуше памятник Гетману Сагайдачному, - АндрющенкоРоSSийские захватчики снесли в Мангуше памятник Гетману Сагайдачному, - Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости