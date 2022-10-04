ЗСУ ввійшли до ще одного села на Херсонщині: відео та карта

Збройні Сили України продовжують контрнаступальні дії на Херсонщині: ще один населений пункт визволений від російських окупантів - село Новопетрівка, інформує Апостроф .

У мережі опублікували відео, на якому військові встановили український прапор у Новопетрівці.

Українські військові ввійшли в село Новопетрівка Херсонської області, що на південь від Високопілля і на захід від нещодавно визволеної Миролюбівки.

На відео видно, як українські бійці знімають прапор країни-терориста РФ , називаючи його ганчіркою, витирають об нього ноги й спалюють зі словами: "І так буде з кожним орком, що прийде на нашу землю", після чого вивішують український прапор на одну з будівель села.

Варто зауважити, що Генштаб ЗСУ чи інші офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію про визволення Новопетрівки, тому на мапі бойових дій селище знаходиться у "червоній зоні".