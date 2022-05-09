Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий

Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры, информирует ZN.ua.

Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий
© Sputnik

В понедельник, 9 мая оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одесщине. 3 ракеты типа "Кинжал" были выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Об этом говорится в сообщении горсовета со ссылкой на ОК "Південь".

Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. В результате обстрела разрушены 5 зданий.

Пожар был ликвидирован, пострадали 2 человека, которые были доставлены в больницу. Также из-под завалов была спасена собака, продолжается разбор завалов.

Как сообщает "Суспільне Одеса", начиная с 22.00 в городе снова звучит воздушная тревога и слышны взрывы.

"Идет ракетная атака по Одессе", - сообщает издание со ссылкой на ОК "Південь". Одесситов просят оставаться в укрытиях.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Politico: На День победы Путин еще больше врал и делал вид, что он «миротворец»Politico: На День победы Путин еще больше врал и делал вид, что он «миротворец»
Угрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостахУгрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостах
РоSSия потеряла на Змеином вооружения минимум на 74 млн долларовРоSSия потеряла на Змеином вооружения минимум на 74 млн долларов
"На ваших руках кровь тысяч украинцев": по росТВ в День победы неожиданно показали правду, кадры"На ваших руках кровь тысяч украинцев": по росТВ в День победы неожиданно показали правду, кадры
В День памяти и примирения враг сосредоточился на Слобожанском и Донецком направленияхВ День памяти и примирения враг сосредоточился на Слобожанском и Донецком направлениях
РоSSия стянула на север Крыма ракетные и зенитные комплексы: фото из космосаРоSSия стянула на север Крыма ракетные и зенитные комплексы: фото из космоса
В Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили поврежденияВ Одессе в результате ракетного удара РФ более 250 квартир получили повреждения
В Одессе и Николаеве звучат взрывы: что известноВ Одессе и Николаеве звучат взрывы: что известно
РоSSия анонсировала на 8 мая ракетные удары по Львовской и Волынской областяхРоSSия анонсировала на 8 мая ракетные удары по Львовской и Волынской областях
Последние новости
Подгружаем последние новости