Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий

В понедельник, 9 мая оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одесщине. 3 ракеты типа "Кинжал" были выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Об этом говорится в сообщении горсовета со ссылкой на ОК "Південь".

Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. В результате обстрела разрушены 5 зданий.

Пожар был ликвидирован, пострадали 2 человека, которые были доставлены в больницу. Также из-под завалов была спасена собака, продолжается разбор завалов.

Как сообщает " Суспільне Одеса ", начиная с 22.00 в городе снова звучит воздушная тревога и слышны взрывы.

"Идет ракетная атака по Одессе", - сообщает издание со ссылкой на ОК "Південь". Одесситов просят оставаться в укрытиях.