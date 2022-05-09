Ракетные удары по Одессе: за день разрушены минимум 5 зданий
Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры, информирует
В понедельник, 9 мая оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одесщине. 3 ракеты типа "Кинжал" были выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Об этом говорится в
Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. В результате обстрела разрушены 5 зданий.
Пожар был ликвидирован, пострадали 2 человека, которые были доставлены в больницу. Также из-под завалов была спасена собака, продолжается разбор завалов.
Как сообщает "
"Идет ракетная атака по Одессе", - сообщает издание со ссылкой на ОК "Південь". Одесситов просят оставаться в укрытиях.