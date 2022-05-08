Приоритетными в плане обеспечения жильем будут ветераны, - Лапутина

После войны ветераны будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения, которое пострадало от роSSийской агрессии.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, информирует Интерфакс-Украина.

"При ином развитии событий уже в этом году мы должны были реализовать мощную цель - закрыть полностью очереди для ветеранов, которые являются перемещенными лицами. Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства получили соответствующую субвенцию в государственном бюджете. В то же время мы понимаем, что необходимость в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг", – сказала Лапутина.

В связи с чем, по ее словам, создана совместная рабочая группа с Министерством развития общин и территорий, Министерством соцполитики, Минфином, которая работает над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.

"Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые служат. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, потом пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться. Мы проговорили, что если у нас будет общий план обеспечения жильем, то в нем приоритетными будут наши ветераны", - добавила министр.

Напомним, что по состоянию на 4 мая украинцы подали 135 тысяч информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье.