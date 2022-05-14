Оккупанты обстреляли пограничную деревню на Черниговщине

РоSSийские оккупанты в субботу, 14 мая, обстреляли приграничный населенный пункт в Черниговской области

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Сегодня утром со стороны РоSSии оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Черниговщине. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно - из миномета)", - говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, потерь среди личного состава и техники нет.

Отметим, что Блешня находится недалеко от города Семеновка на Черниговщине. Район граничит с Климовским и Стародубским районами Брянской области РоSSии.

Напомним, что вечером в пятницу, 13 мая, военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали пять разрывов на околице одного из приграничных сел Шосткинского района Сумской области.

В результате вражеских обстрелов 12 мая школы-интерната в Новгороде-Северском, что в Черниговской области, погибли три человека. Еще 12 получили ранения.