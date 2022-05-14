Зеленский встретился с делегацией американских сенаторов

Он надеется, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для Украины.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией верхней палаты Конгресса США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что этот важный визит - мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США , а также американского народа.

Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на РоSSию. В частности, он отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта роSSийской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.

Также, по его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

«Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что РоSSия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма», – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд долларов до 39,6 млрд дол. США .

Напомним, на этой неделе Палата представителей приняла законопроект о дополнительном пакете помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов.