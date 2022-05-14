Президент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТО

Разговор был прямолинейным.

Президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Телефонный разговор был инициирован Финляндией. Об этом сообщает канцелярия финского президента.

Ниинистё заявил главе Кремля, что требования РФ о не вступлении Финляндии в НАТО и вторжение РоSSии в Украину изменили среду безопасности.

Президент Ниинистё сообщил Путину, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на вступление в НАТО.

Ниинистё также напомнил, что во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность.

«Это то, что происходит сейчас. Присоединившись к НАТО, Финляндия укрепит свою безопасность», - говорится в заявлении.

Отмечается, что дискуссия была прямолинейной и без нагнетания.

«Избегать напряженности считалось важным», – сказал Ниинистё.

Кроме того, президент Финляндии снова выразил глубокую обеспокоенность страданиями, которые повлекло за собой вторжение РоSSии в Украину и подчеркнул важность мира. Он также передал Путину сообщение президента Украины Владимира Зеленского об обеспечении эвакуации мирного населения.

Путин заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным и никаких угроз безопасности Финляндии не существует, а изменение внешнеполитического курса может негативно сказаться на отношениях с РФ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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