Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"

Вывезти наших бойцов по процедуре экстракции могли бы в Турцию, но нужно убедить РоSSию.

Семьи защитников Мариуполя призвали Китай помочь в эвакуации украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь".

На брифинге 14 мая жена одного из бойцов Наталья Зарицкая обратилась к лидеру КНР Си Цзиньпину.

"Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага, ведь стоит на страже ценностей. Мы просим многоуважаемого Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях, приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - подчеркнула она.

Зарицкая считает, что Украина, как и Китай , имеет общую судьбу и общий путь.

"Мы верим, что Китай не останется в стороне, что он не будет молчать. Поэтому мы просим многоуважаемого Си Цзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей", - подчеркнула супруга украинского защитника.

Отец воина мариупольского гарнизона из полка "Азов" отметил, что Украина просит вывезти тела погибших и раненых по процедуре экстракции – в третью страну, нейтральную, где они будут оставаться до конца боевых действий в Украине.

"Мы просим главу КНР принять необходимые меры для процедуры экстракции, выступить третьей стороной и гарантом безопасности. Китай имеет влияние на РоSSию и персонально на Путина. Времени у наших воинов, героев, почти не осталось. С каждой минутой затягивания мы лишаем их шанса на жизнь ", – заявил он.

Жена еще одного защитника, военнослужащая морской пехоты, отметила, что третьей страной, куда могли бы вывезти людей с "Азовстали", может быть Турция. Президент Реджеп Эрдоган не против.

Юлия Тарасенко, жена воина-пограничника, сообщила, что Си Цзиньпин – самый влиятельный человек, с которым считается РоSSия. РФ и КНР имеют тесные военные и экономические дела.

"Просим Си Цзиньпина присоединиться к переговорам о спасении наших военнослужащих с завода "Азовсталь" в Турцию", – подчеркнула она.

Если лидер КНР присоединится к процессу эвакуации украинцев, то войдет в историю как человек, боровшийся за демократию и мировые ценности.

На "Азовстали" все защитники ранены – тяжело или средне. В бой не идут только те, кто не может двигаться.

Напомним, россияне не дают вывезти с территории предприятия даже раненых и погибших бойцов. На "Азовстали" находятся, в частности, бойцы "Азова", 36-я бригада морской пехоты, пограничники, правоохранители.

Украина просит обменять людей с тяжелыми ранениями на военнопленных россиян Пока речь идет об эвакуации 60 человек, состояние которых тяжелое.

Посредничество в эвакуации украинцев с "Азовстали" предлагали несколько стран, включая Турцию и Грецию, однако россияне не соглашаются на предлагаемые условия.