На кораблях РФ в Черном море не менее 30 крылатых ракет — ОК «Юг»

В Черном море остаются военные корабли РФ , которые продолжают угрожать ракетными обстрелами. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

Согласно данным украинских военных, в акватории Черного моря остаются корабли и одна подводная лодка захватчиков. На кораблях РФ суммарно не менее 30 крылатых ракет.

«Корабельная группировка флота рашистов сохраняет в обязательном присутствии подлодку, несмотря на переменное количество кораблей, и продолжает угрожать ракетными ударами не менее 30 крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники усилили охрану границы с Приднестровьем.

«На Одесщине в районах, прилегающих к государственной границе, в частности, с непризнанным Приднестровьем усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, возле зоны транзитного следования по территории Молдовы, правоохранителями проводятся дополнительные фильтрационные меры», — сообщили в ОК «Юг».