Оккупанты попали в промышленное предприятие в Славянске

Мэр города напомнил, что не нужно выкладывать фото с места обстрелов.

Вражеская ракета попала в одно из промышленных предприятий в Славянске в Донецкой области.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Вчера под ракетный удар попало одно из промышленных предприятий города. Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области. Напоминаю, мы не выкладываем в соцсети фото и видео с места прилетов. Не пишем адреса и названия пострадавших объектов. Надеюсь на ваше благоразумие и понимание ", – сказал мэр.

Напомним, что 13 мая высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинская артиллерия мешает РоSSии продвигаться на Донбассе.

РоSSийская армия в понедельник, 9 мая, обстреляла центральную частт Славянска на Донетчине.