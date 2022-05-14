Украина готова вернуть домой тела погибших под Киевом и Черниговом роSSийских военнослужащих

Украина готова передать РоSSии тела погибших оккупантов. В пятницу, 13 мая, украинские военные были замечены на погрузке и штабелировании в вагоны-рефрижераторы тел, собранных в Киевской и Черниговской областях, пишет Reuters.

Глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин заявил, что возвращение домой тел погибших россиян соответствует нормам международного гуманитарного права.

"Мы готовы вернуть тела агрессору", – отметил он.

По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторных поездов, где хранились тела роSSийских захватчиков. В частности, несколько сот тел хранились и на объекте на окраине Киева .

По последним данным Генштаба ВСУ, в Украине с 24 февраля погибли26 900 роSSийских военных. РоSSия не обновляла число погибших с 25 марта. Тогда речь шла о 1 351 погибшем.