Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины

Президент воспользовался правом вето.

Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду на доработку закон о запрете символики, которую используют вооруженные силы РоSSийской Федерации в войне против Украины.

Как отмечается в карточке законопроекта, обнародованном на сайте парламента, глава государства вернул документ на доработку 12 мая.

Президент предлагает разрешить размещать такую символику в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности. Также Зеленский предлагает, чтобы использование символики роSSийского вторжения было запрещено не только партиям, но и общественным объединениям.

Верховная Рада приняла законопроект №7214 "О запрете пропаганды роSSийского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РоSSийской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями РоSSийской Федерации в войне против Украины" во втором чтении и в целом 14 апреля. За проголосовали 354 народных депутата.

Согласно закону, запрещается использование печатных средств массовой информации для пропаганды роSSийского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РоSSийской Федерации как государства-террориста, символики, которую используют вооруженные и другие военные формирования РоSSийской Федерации в войне против Украины. Запрещена также государственная регистрация печатного СМИ, название которого содержит символику военного вторжения роSSийского неонацистского тоталитарного режима в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: В Китае зарождается недовольство роSSийской войной против УкраиныBloomberg: В Китае зарождается недовольство роSSийской войной против Украины
Война РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 маяВойна РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 мая
"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины
Зеленский не исключает атаки на Украину из ПриднестровьяЗеленский не исключает атаки на Украину из Приднестровья
"Мы никогда не признаем Крым роSSийским", – Зеленский"Мы никогда не признаем Крым роSSийским", – Зеленский
Все понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья ПономаревВсе понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья Пономарев
Зеленский об угрозе наступления со стороны Приднестровья: мы их не очень боимсяЗеленский об угрозе наступления со стороны Приднестровья: мы их не очень боимся
Зеленский не исключает атаку на Украину из ПриднестровьяЗеленский не исключает атаку на Украину из Приднестровья
Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голодаПредставитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода
Устала от Путина: Лия Ахеджакова высказалась о войне и заявила о планах приехать в УкраинуУстала от Путина: Лия Ахеджакова высказалась о войне и заявила о планах приехать в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости