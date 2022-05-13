Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду на доработку закон о запрете символики, которую используют вооруженные силы РоSSийской Федерации в войне против Украины.

Как отмечается в карточке законопроекта, обнародованном на сайте парламента, глава государства вернул документ на доработку 12 мая.

Президент предлагает разрешить размещать такую символику в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности. Также Зеленский предлагает, чтобы использование символики роSSийского вторжения было запрещено не только партиям, но и общественным объединениям.

Верховная Рада приняла законопроект №7214 "О запрете пропаганды роSSийского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РоSSийской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями РоSSийской Федерации в войне против Украины" во втором чтении и в целом 14 апреля. За проголосовали 354 народных депутата.