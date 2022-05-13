Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины
Президент воспользовался правом вето.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду на доработку закон о запрете символики, которую используют вооруженные силы РоSSийской Федерации в войне против Украины.
Как отмечается в карточке законопроекта, обнародованном на сайте парламента, глава государства вернул документ на доработку 12 мая.
Президент предлагает разрешить размещать такую символику в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности. Также Зеленский предлагает, чтобы использование символики роSSийского вторжения было запрещено не только партиям, но и общественным объединениям.
Верховная Рада приняла законопроект №7214 "О запрете пропаганды роSSийского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РоSSийской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями РоSSийской Федерации в войне против Украины" во втором чтении и в целом 14 апреля. За проголосовали 354 народных депутата.
Согласно закону, запрещается использование печатных средств массовой информации для пропаганды роSSийского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РоSSийской Федерации как государства-террориста, символики, которую используют вооруженные и другие военные формирования РоSSийской Федерации в войне против Украины. Запрещена также государственная регистрация печатного СМИ, название которого содержит символику военного вторжения роSSийского неонацистского тоталитарного режима в Украину.