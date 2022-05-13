Оккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь", - разведка

Это стратегический объект, который будет использоваться РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья.

Оккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Тор-М2" и "Панцирь", - разведка
Фото: twitter.com/Maxar

РоSSия разместила на острове Змеиный комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Военная разведка располагает данными, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2", а, возможно, в будущем там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территорию нашего государства и не только нашего государства", - цитирует Скибицкого агентство УНИАН.

"Однозначная наша оценка состоит в том, что остров Змеиный – это стратегический объект, который будет использоваться РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья", – сказал представитель ГУР Минобороны.

Скибицкий подчеркнул, что не случайно именно с первых дней войны РФ захватила остров и начала устанавливать свое оборудование для контроля. Он подчеркнул, что идеологически для них присутствие на острове – это дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

Как сообщалось, 2 мая у острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских катера типа "Раптор".

7 мая возле Змеиного украинские военные подбили вражеский катер типа "Серна".

12 мая спикер главы Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные моряки у острова Змеиный повредили вражеское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

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