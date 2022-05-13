Bloomberg: В Китае зарождается недовольство роSSийской войной против Украины

В Пекине начали появляться голоса, жалующиеся, что война, которая идет на украинской территории, лишь вредит китайским интересам, информирует ZN.ua.

Bloomberg: В Китае зарождается недовольство роSSийской войной против Украины
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РоSSийские неудачи в Украине привели к появлению в Китае откровенных предостережений по поводу ценности Москвы как дипломатического партнера. Это может означать, что растет обеспокоенность решением Си Цзиньпина объявить Владимира Путина стратегическим партнером.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая о критике роSSийской войны со стороны бывшего посла Китая в Украине в Китайской академии социальных наук. Гао Юшенг, возглавлявший дипломатическое представительство в Киеве с 2005 по 2007 год, а перед тем в 1991 году работавший в Москве, сказал, что РоSSию ждет поражение. А война против Украины ее «сильно ослабит».

Гао также назвал роSSийскую агрессию против соседней страны «важнейшим» международным событием с конца Холодной войны. Эти комментарии были описаны в статье гонконгской газеты Phoenix. Но ее быстро удалили из сети.

«Так называемое возрождение или ревитализация РоSSии под руководством Владимира Путина – это ошибочное представление, которое никогда не существовало. Провал роSSийского блицкрига, неудача в достижении быстрого результата говорит, что РоSSия начинает терпеть поражение», – сказал Гао Юшенг.


Лесь Димань, ZN.ua

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