Bloomberg: В Китае зарождается недовольство роSSийской войной против Украины
В Пекине начали появляться голоса, жалующиеся, что война, которая идет на украинской территории, лишь вредит китайским интересам, информирует
РоSSийские неудачи в Украине привели к появлению в Китае откровенных предостережений по поводу ценности Москвы как дипломатического партнера. Это может означать, что растет обеспокоенность решением Си Цзиньпина объявить Владимира Путина стратегическим партнером.
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Гао также назвал роSSийскую агрессию против соседней страны «важнейшим» международным событием с конца Холодной войны. Эти комментарии были описаны в статье гонконгской газеты Phoenix. Но ее быстро удалили из сети.
«Так называемое возрождение или ревитализация РоSSии под руководством Владимира Путина – это ошибочное представление, которое никогда не существовало. Провал роSSийского блицкрига, неудача в достижении быстрого результата говорит, что РоSSия начинает терпеть поражение», – сказал Гао Юшенг.