Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В россии уже началась фактическая мобилизация, только проводят ее скрытно от населения.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, уже сейчас россия проводит скрытую мобилизацию.

«Она идет двумя путями. Первый – фактические действия, которые называются скрытой мобилизацией. Второй – использование резервистов. У них это называется БАРС – боевой армейский резерв страны. То есть, по сути это резервистов привлекают на краткосрочных контрактах для выполнения боевых действий», - пояснил Буданов.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Он подчеркнул, что у Украины есть подтверждения этих фактов – пленные роSSийские военные, которые привлекались по этим системам.

Глава ГУР также рассказал, что россия боится проводить мобилизацию в открытую по двум причинам: из-за удара такого решения по экономике страны, а также невозможности объяснить такой шаг народу, которому все это время путин и его чиновники заявляли о том, что у них в Украине «все идет по плану».

Также есть информация о том, что сейчас в россии хотят изменить законодательство, чтобы призыв мог производиться не два раза в год, а в любой необходимый момент. Также хотят усилить наказание для уклонистов.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Буданов сообщил, что проблемы у россии возникли не только с личным составом, но и с техникой. Сейчас в рф начали расконсервировать технику, которая хранилась на складах с 1960-80-х годов и «лишь условно может называться боевой».


Дарья Волкова, politeka.net

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