Глава Пентагона и министр обороны РФ поговорили впервые с начала войны в Украине

Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня в Украине.

Глава Пентагона и министр обороны РФ поговорили впервые с начала войны в Украине
Фото: 1lurer.am

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Отмечается, что во время разговора Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня в Украине и "указал важность сохранения линий связи".

В роSSийском Минобороны в свою очередь сообщают, что "обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Там подчеркивают, что "разговор состоялся по инициативе американской стороны".

Напомним, во время предыдущего разговора, 18 февраля, министр обороны США Ллойд Остин предостерег главу минобороны РФ Сергея Шойгу от усиления силового напряжения вокруг Украины и призвал РоSSию отвести войска от украинской границы в места постоянной дислокации.

Перед этим Остин заявлял, что РоSSийская Федерация увеличила количество войск и вооружения возле границы с Украиной. Он добавил, что сам недавно сам был солдатом и знает, что такие действия не совершают без причины.

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