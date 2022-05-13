Спецподразделение "Кракен" показало кадры освобождения села под Харьковом

В Сети появились кадры освобождения от роSSийских агрессоров села Питомник в Харьковской области.

Об этом сообщил сайт "НВ", информирует Апостроф .

В зачистке села от оккупантов приняли участие бойцы спецподразделения "Кракен". Они оттеснили оккупантов от Харькова и лишили их огневых позиций, с которых они вели огонь по второму по численности населения городу Украины.

Примечательно, что бойцы "Кракена" применили против оккупантов их же технику, которая ранее была захвачена в боях - на кадрах видны бронеавтомобили "Тигр".

Село Питомник расположено к северу от Киевского района Харькова - между ними расположен населенный пункт Русская Лозовая.

Напомним, ВСУ перешли в контрнаступление в Харьковской области и постепенно освобождают населенные пункты, оттесняя врага подальше от Харькова. В то же время, оккупационные войска в агонии продолжают обстреливать села и города Харьковщины.