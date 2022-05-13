В армии рф возникли проблемы с "кадрами": за месяц в Чебоксарах отобрали лишь 23 новобранца

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Несмотря на все попытки военного руководства страны, желающих практически нет.

В россии наблюдаются проблемы с проведением так называемой скрытой мобилизации. Несмотря на все попытки военного руководства страны привлечь россиян на прохождение службы в вооруженных силах рф по контракту, желающих практически нет.

Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк.

"За апрель пунктом отбора на военную службу по контракту в городе Чебоксары (Чуваская республика) отобрано только 23 человека для прохождения службы в воинских частях Центрального военного округа", – пишет Цымбалюк.

По его данным, из Чебоксар только 2 человека прибыло в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 12128, Тоцкое), 5 человек пополнили ряды 30-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 45863, Рощинский) и лишь 1 новобранец прибыл на 201-ю базу (в/ч 01162, Душанбе, Таджикистан).

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Кроме этого 27 новобранцев прибыло в 15-ю отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 90600, Рощинский), но 12 из них сразу уволились.


Александра Павленко, politeka.net

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