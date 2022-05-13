Расстрел мирных людей под Киевом: установлена личность одного из рашистских палачей

Недавно было опубликовано видео с расстрелом россиянами двух безоружных мирных украинцев под Киевом . В настоящее время установили личность роSSийского военного, причастного к убийству гражданских, информирует Апостроф .

Об этом сообщили "Важные истории".

12 мая телеканал CNN распространил видео, на котором пятеро роSSийских военных возле автосалона в окрестностях Киева обследуют двух мирных жителей, после чего их отпускают, но двое военных убивают их выстрелами в спину.

Один из этих роSSийских оккупантов - 29-летний Дмитрий Лапшаков из Забайкальского края, чье лицо попало в объектив видеокамеры в автосалоне, рядом с которым произошло убийство. Лапшаков вместе с другими россиянами копался в чужих вещах, пил украденный алкоголь и разбил одну из камер наблюдения. Однако на видео CNN не понятно, застрелил ли именно мирных украинцев.