Расстрел мирных людей под Киевом: установлена личность одного из рашистских палачей

Недавно было опубликовано видео с расстрелом россиянами двух безоружных мирных украинцев под Киевом. В настоящее время установили личность роSSийского военного, причастного к убийству гражданских, информирует Апостроф.

Об этом сообщили "Важные истории".

12 мая телеканал CNN распространил видео, на котором пятеро роSSийских военных возле автосалона в окрестностях Киева обследуют двух мирных жителей, после чего их отпускают, но двое военных убивают их выстрелами в спину.

Один из этих роSSийских оккупантов - 29-летний Дмитрий Лапшаков из Забайкальского края, чье лицо попало в объектив видеокамеры в автосалоне, рядом с которым произошло убийство. Лапшаков вместе с другими россиянами копался в чужих вещах, пил украденный алкоголь и разбил одну из камер наблюдения. Однако на видео CNN не понятно, застрелил ли именно мирных украинцев.

Украинские журналисты издания Bihus.Info обнародовали видео о роSSийских оккупантах, которые, вероятно, были причастны к другим военным преступлениям оккупационного войска под Киевом. В их списке военных был и Дмитрий Лапшаков – старший сержант, служащий в воинской части 21250-Б в должности механик, водитель танка.


Лиза Бровко, Апостроф

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