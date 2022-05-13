РоSSийские оккупанты воруют в Украине зерно, масло и овощи

Оккупанты, кроме грабежа 500 тыс. зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей, а также украли у украинских аграриев с/х технику. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Армия воров

«Оккупанты в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжают совершаться. Мы следим за ситуацией. Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба», — отметил Высоцкий.

Он добавил, что зафиксированы факты краж и с/х техники. «Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение) можно четко отследить, что она уехала на территорию РФ и Крыма», — подчеркнул первый замминистра.

По его словам, оккупанты украли и несколько сот килограммов овощей у украинских общин, находящихся на временно оккупированных территориях.

Экспорт зерновых

Что касается ситуации с экспортом украинских зерновых, то, по его словам, у Украины сейчас два десятка миллионов тонн с/х продукции, предусмотренной на экспорт. В связи с блокировкой украинских портов активно развиваются альтернативные пути экспорта.

«Мы видим прогресс за эти 2,5 месяца войны. В основном, за счет железнодорожного транспорта через страны ЕС — Польшу , Словакию, Венгрию и Румынию. Также 10?15% через эти страны мы транспортируем с помощью автомашин. И развиваются речные перевозки в Дунайском регионе Одесской области», — рассказал Тарас Высоцкий.

Он также подчеркнул, что государства-партнеры пошли навстречу украинской стороне в вопросах упрощения процедуры прохождения контроля, в целом скорости его прохождения, а также помощи с подвижным составом.

Действует система 24/7 содействия экспорту продукции из Украины. И она приносит свои результаты. Так, в апреле было экспортировано почти в 5 раз больше, чем в марте.