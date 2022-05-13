ЕС может отсрочить эмбарго на роSSийскую нефть — Bloomberg

Несколько стран Евросоюза предложили отложить введение эмбарго на роSSийскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Фото: unian.net

Причина отсрочки

По их словам, отсрочка связана с желанием продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций на случай, если эмбарго не поддержит Венгрия.

О каких конкретно странах идет речь, не уточняется. Собеседники агентства рассказали, что озвученная идея получает все больше поддержки. При этом часть членов ЕС обеспокоены, что отсрочка может быть воспринята как «признак слабости».

Страны Европы надеются согласовать позиции до понедельника, 16 мая, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел ЕС . Для одобрения пакета санкций их должны единогласно поддержать все 27 стран-членов ЕС .

Шестой пакет санкций и эмбарго

Лидеры стран «Группы семи» (G7) после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против РоSSии. Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против роSSийских ключевых банков, пропагандистов и членов роSSийской элиты, приближенной к Кремлю.