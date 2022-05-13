ЕС может отсрочить эмбарго на роSSийскую нефть — Bloomberg
Несколько стран Евросоюза предложили отложить введение эмбарго на роSSийскую нефть. Об этом
Причина отсрочки
По их словам, отсрочка связана с желанием продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций на случай, если эмбарго не поддержит Венгрия.
О каких конкретно странах идет речь, не уточняется. Собеседники агентства рассказали, что озвученная идея получает все больше поддержки. При этом часть членов ЕС обеспокоены, что отсрочка может быть воспринята как «признак слабости».
Страны Европы надеются согласовать позиции до понедельника, 16 мая, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел ЕС. Для одобрения пакета санкций их должны единогласно поддержать все 27 стран-членов ЕС.
Шестой пакет санкций и эмбарго
Лидеры стран «Группы семи» (G7) после онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали ввести нефтяное эмбарго против РоSSии. Кроме того, в ближайшее время партнеры Украины планируют ввести дополнительные санкции против роSSийских ключевых банков, пропагандистов и членов роSSийской элиты, приближенной к Кремлю.
Напомним, ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций. Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против РоSSии, которые предусматривают постепенный запрет на импорт нефти.